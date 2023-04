Els veïns de Can Gibert del Pla a Girona denuncien els problemes de convivència que els ocasiona l'índex tan alt d'ocupació il·legal que té el barri. Segons una enquesta que ha fet l'associació de veïns, un 90% dels blocs tenen o han tingut almenys un pis ocupat. A més, lamenten que molts d'aquests ocupes són conflictius. El secretari de l'Associació de Veïns de Can Gibert, Josep Maria Dalmau, insisteix a dir que no volen fer fora les famílies vulnerables, però que "les ocupacions conflictives fan que les comunitats visquin intranquil·les" i detalla que molts veïns "no s'atreveixen a denunciar perquè la convivència, a posteriori, és pitjor". Reclamen accions de l'administració per fer fora les màfies i restaurar la seguretat al barri.