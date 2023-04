La Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques gironines denuncia que 120.000 migrants arrelats a la demarcació no podran votar el 28-M. Assegura que això suposa que una de cada cinc persones que hi viuen no tinguin dret a vot i que aquesta "flagrant exclusió" consolida "el racisme institucional". L'entitat ha fet un estudi per posar en relleu que aquesta "discriminació" arriba quasi al 20% de la ciutadania de Girona, un percentatge que s'enfila fins al 27% o el 34% en el cas de Figueres i Salt (Gironès). I que, sobretot, afecta persones procedents d'Hondures o el Marroc. Per criticar públicament que la llei acaba fent que els plens no representin "la realitat sociodemogràfica" dels municipis, la coordinadora ha engegat una campanya.