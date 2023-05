Un miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT per l'1 de Maig. La marxa ha arrancat al migdia de la plaça Independència i ha avançat per Jaume I per acabar a la plaça del Vi, passant per davant de la seu de la Generalitat. Durant la marxa, han cridat proclames contra la inflació com "Volem arribar a final de mes" o "Salari estable, conveni digne". Un altre dels eixos de reivindicació aquest Dia del Treball ha estat el clam per la redistribució de beneficis. Els sindicats denuncien que les empreses estan acumulant "grans beneficis" que no repercuteixen en els treballadors, que estan perdent capacitat adquisitiva a "un ritme vertiginós".