Girona es prepara per a un nou de Temps de Flors. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida a la 68ena edició d'un certamen que compta amb 126 muntatges. Els operaris i col·laboradors acaben de posar a punt les diferents propostes per rebre una previsible allau de visitants del 13 al 21 de maig. Aquesta és una edició adaptada a la sequera que viu Catalunya. A tall d'exemple, les escales de la catedral de Girona compta amb un muntatge que es rega amb l'aigua emmagatzemada en uns dipòsits que hi ha a les mateixes escales.

Durant la mostra mantindran el dispositiu de circuit tancat al Barri Vell amb punts d'entrada i de sortida per garantir la fluïdesa i evitar aglomeracions. El carrer de la Força serà de sentit únic i hi haurà cinc punts d'entrada (pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor i plaça de Sant Domènec) i cinc de sortida (pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, plaça de Sant Domènec i carrer de Sant Cristòfor). Els horaris d'obertura dels espais seran de deu del matí a deu de la nit. Els dissabtes i el dimecres 17 de maig l'horari nocturn s'ampliarà fins a mitjanit.