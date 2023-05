La Policia Nacional ha detingut el nucli dur banda d'estafadors a Girona que feia compres amb dades robades de targetes. Utilitzaven les targetes virtuals de les víctimes per comprar productes d'alt valor i després, els revenien.

El líder del grup va ser detingut "in fraganti" fruit de vigilàncies policials i portava 12 mòbils on hi havia les targetes usurpades.

El dispositiu policial contra els estafadors ha permès recuperar 14.000 euros en efectiu, i efectes com 20 telèfons mòbils, diversos dispositius electrònics i diferents peces de roba de marca. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions.