Un motorista de 25 anys ha mort en un accident a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc al voltant de les les tres de la matinada a l'alçada del punt quilomètric 708,5 de la via. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i el conductor i únic ocupant de la motocicleta ha perdut la vida. Arran de la incidència, s'han activat diverses patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un total de 130 persones han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.