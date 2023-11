El jutjat ha enviat a presó dos dels tres detinguts en l'operatiu conjunt entre Mossos i Policia Nacional que va permetre desmantellar una plantació de marihuana en una antiga empresa de jardineria de Llagostera (Gironès). En total, s'ha comissat droga per valor de 220.000 euros al mercat negre. La policia continua buscant un quart sospitós, que va aconseguir fugir, i no descarta que hi hagi més persones implicades. Els agents van sorprendre els quatre homes el 25 d'octubre passat, quan instal·laven càmeres de videovigilància al voltant de la finca, on hi havia gairebé 1.400 plantes de marihuana. En van aconseguir detenir a tres, amb edats compreses entre els 24 i els 40 anys. Un d'ells portava tres pistoles carregades dins una motxilla.