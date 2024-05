Mig miler de persones s'han manifestat aquest dimecres a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT pel Primer de Maig. Les marxes convocades arreu de Catalunya reclamen millors salaris, ocupació plena i la reducció de la jornada laboral. A les comarques gironines, els sindicats han posat l'èmfasi en la necessitat de canviar el model turístic i acabar amb la "precarietat" del sector. La marxa ha arrancat al migdia de la plaça Independència i ha acabat a la plaça del Vi, després de passar per davant de la subdelegació del govern espanyol i de la seu de la Generalitat. És una jornada marcada per les eleccions del 12-M. Els sindicat han animat els treballadors a anar a les urnes i apostar per partits que garanteixin els seus drets.