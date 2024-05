És possible veure aurores boreals a les comarques de Girona i Catalunya? Aquest cap de setmana sí. El Centre de Predicció del Temps Espacial dels Estats Units (NOAA) havia declarat l'alerta per una tempesta geomagnètica severa (nivell 4/5) que afectarà en tota la Terra tot el cap de setmana. I les primeres imatges van arribar la nit de divendres a dissabte, quan les aurores boreals han estat observades des de diversos punts de Catalunya i Europa. A casa nostra, la gran majoria amb un to vermellós i rosat que s'accentua quan el paisatge és menys lumínic i més al nord.