Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
Girona ha inaugurat la nova comissaria compartida de Can Burrassó, a Santa Eugènia, que permetrà reforçar la presència policial en aquest barri -el més poblat de la ciutat- i als adjacents de Sant Narcís i Can Gibert del Pla. La comissaria estarà oberta les 24 hores, els 365 dies de l'any, disposa d'una oficina de denúncies i també en faran ús els voluntaris de Protecció Civil. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que la comissaria permetrà "millorar la seguretat, la convivència i la gestió del conflicte" i ha tret ferro als endarreriments que ha acumulat l'equipament. "Com diu la dita, val més tard que mai", ha subratllat. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, n'ha destacat el valor de "proximitat".