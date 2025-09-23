Vídeo: Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra
L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, assegura que el tiroteig d'aquest dilluns al vespre ha estat "un incident puntual", tal com han confirmat els cossos policials que han participat en la Junta de Seguretat Local. Aquest dimarts al matí l'alcalde ha convocat la junta d'emergència on s'ha acordat el reforç dels Mossos d'Esquadra "el temps que calgui". Per altra banda, l'alcalde veu la convocatòria de la concentració veïnal en contra de la delinqüència d'aquest dimarts a la tarda com una resposta "lògica" als fets i ha anunciat que hi participarà "com a alcalde i com a ciutadà" perquè li preocupa la seguretat del municipi.