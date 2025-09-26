Vídeo: Trailer del documental 'Uno de los nuestros' en homenatge a Joan Roca
El xef Dani García, acompanyat d'una vintena de cuiners que sumen 70 estrelles Michelin, orquestren un homenatge a Joan Roca en el documental 'Uno de los nuestros', que s'ha presentat a la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià. La cinta és un recorregut gastronòmic i sentimental pel llegat del xef gironí, que aprofundeix en la seva dimensió més humana. Una oda a allò "senzill", però "sublim", segons explica en una entrevista amb l'ACN el xef Dani García, impulsor del projecte. El cuiner andalús valora la "grandesa professional i personal" del copropietari d' El Celler de Can Roca: "El Joan Roca és pausat, però contundent. La seva cuina aparentment senzilla s'impregna també d'aquesta personalitat", precisa.