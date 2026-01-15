VÍDEO: Paneque afirma que els informes desfavorables del nou Trueta són contratemps "propis d'un planejament tan complex"
Els ajuntaments de Girona i Salt, així com Generalitat de Catalunya asseguren que no hi haurà cap afectació en el calendari pel desenvolupament del nou Campus de Salut després que el Ministeri de Transports hagi aturat el desenvolupament del Sector Sud de Salt. En dos informes, avançats per Diari de Girona, el ministeri conclou que el projecte no compleix la normativa estatal de carreteres ni de soroll. El mateix ministeri apunta que aquests informes «són preceptius i vinculants», de manera que qualsevol aprovació urbanística que els ignori «serà nul·la de ple dret».