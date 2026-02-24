Seccions

Gastón Maluenda, artista del Circ Elefant d’Or: “Faig el quàdruple salt mortal, l’exercici més difícil de la història del circ”

Laia Bodro Colomer

Girona
Hi ha acrobàcies que només una trentena de persones han aconseguit completar en tota la història del circ. Una d’elles és el quàdruple salt mortal al trapezi, una figura que, segons explica Gastón Maluenda, trapezista xilè que actua al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, avui dia només executen tres artistes al món. Girona el podrà veure aquests dies en una nova edició del certamen, amb números d’exigència extrema i anys d’entrenament al darrere abans de sortir a pista.

