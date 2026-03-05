Sílvia Aliu explica que Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals
L'Ajuntament de Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals i permetrà millorar l'execució del pressupost. Hi treballaran sis tècnics, que gestionaran fins a una quarantena de contractes que fins ara estan repartits entre diferents àrees de l'ajuntament. Entre d'altres, el de neteja d'edificis i dependències municipals (que ja puja a 5 milions d'euros), els de subministraments de materials (des d'oficina a lampisteria i obres), el de combustible per a vehicles o els de vigilància i serveis postals. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Aliu, explica que l'oficina també donarà assessorament tècnic a les diferents àrees a l'hora de fer licitacions -per exemple, a Urbanisme- amb l'objectiu "d'agilitzar els terminis". Més informació