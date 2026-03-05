Seccions

És notícia
Bell-lloc-Alzinescreuers Costa Bravapreus benzinavaga metgesDonald TrumpHelena Jubany
instagramlinkedin
Sílvia Aliu explica que Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals

Sílvia Aliu explica que Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals

Xavier Pi / ACN

Sílvia Aliu explica que Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals

Xavier Pi / ACN

Otras

RRSS WhatsAppCopiar URL

L'Ajuntament de Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals i permetrà millorar l'execució del pressupost. Hi treballaran sis tècnics, que gestionaran fins a una quarantena de contractes que fins ara estan repartits entre diferents àrees de l'ajuntament. Entre d'altres, el de neteja d'edificis i dependències municipals (que ja puja a 5 milions d'euros), els de subministraments de materials (des d'oficina a lampisteria i obres), el de combustible per a vehicles o els de vigilància i serveis postals. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Aliu, explica que l'oficina també donarà assessorament tècnic a les diferents àrees a l'hora de fer licitacions -per exemple, a Urbanisme- amb l'objectiu "d'agilitzar els terminis". Més informació

Tracking Pixel Contents