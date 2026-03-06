Vídeo: La llevantada Regina provoca les primeres incidències
La llevantada Regina ja es fa notar a les comarques gironines. El temporal ha deixat les primeres incidències durant la nit, amb una desena de serveis dels Bombers per arbres caiguts i petites inundacions, i també acumulacions de pluja destacades. Entre dijous i aquest divendresa la una de la tarda, Viladrau ha recollit 180,2 litres, mentre es mantenen els avisos per intensitat i acumulació de pluja, fort vent, temporal marítim i l'augment del cabal dels rius.