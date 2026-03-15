L'episodi de vent a Girona deixa arbres i senyals caigudes
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 340 trucades pel temporal de vent d'aquest diumenge que deixa ratxes que freguen els 170 km/h. Fins a les 10.00 hores, la majoria provinents del Gironès (73) Ripollès (69), Alt Empordà (44) i Baix Empordà (44). Bescanó (20), Girona (20), Sant Ferriol (13), Campelles (12) i Camprodon (10) han estat les cinc poblacions amb més trucades al 112. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès més de 150 avisos relacionats amb el fort vent, majoritàriament a les comarques de Girona (127). Sobresurten un servei per retirar un arbre de grans dimensions tombat a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), una bastida que ha caigut parcialment al carrer de Viena de Roses (Alt Empordà) o un arbre caigut al parc de la Devesa de Girona. No consten ferits. Més informació