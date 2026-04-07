Vídeo | Les estrelles Michelin desperten noves vocacions a l'escola d'hostaleria de Girona
Les estrelles Michelin i els cuiners mediàtics s'han convertit en tot un reclam de joves que volen dedicar-se al món de la cuina i això ha despertat noves vocacions a l'escola d'hostaleria de Girona. El director del centre, Jordi Garcia, detalla que "tothom que passa per aquí vol ser com els germans Roca". Per això, Garcia detalla que dediquen molta feina gestionar "la frustració dels límits" i a explicar als alumnes que al darrere de cada estrella Michelin "hi ha una feina ingent". El director remarca que estudiar al centre "no et dona cap estrella però sí les eines" per aconseguir-la. Part d'aquestes eines són el coneixement en gestió empresarial que cal per tirar endavant un negoci i fer-lo viable, una pota coixa dins de la professió.