El projecte Rossinyol de mentoria social de la UdG supera les 2.000 parelles en 20 anys
El projecte Rossinyol de la Universitat de Girona (UdG) de mentoria social ha superat les 2.000 parelles d'alumnes de primària i estudiants universitaris des que es va implementar el 2006. Es tracta d'una iniciativa que connecta estudiants de la UdG amb joves en situació de vulnerabilitat social per ajudar-los en la inclusió, l'autonomia personal i el coneixement del territori. Els estudiants poden presentar-se de forma voluntària per fer de mentors i queden de forma periòdica amb alumnes de primària per tal de parlar, conèixer el català i la seva cultura i també visitar museus o altres equipaments culturals.