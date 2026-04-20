Vídeo: Girona+Neta accepta la mediació del Col·legi d'Advocats per desencallar el nou conveni col·lectiu
El comitè de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, ha acceptat la mediació per part del Col·legi d'Advocats que ha ofert l'Ajuntament amb l'objectiu d'arribar a un acord amb la companyia pel nou conveni col·lectiu. Ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda el portaveu del comitè, Gregori Soto, en el marc de la concentració que ha fet la plantilla a la plaça del Vi abans del ple municipal, on ha donat a conèixer a la ciutadania els motius pels quals han convocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig.