Vídeo: 300 persones surten al carrer a Girona per Sant Jordi per exigir "aturar i revertir" la regressió del català
Unes 300 persones, segons la Policia Municipal, s'han mobilitzat aquest Sant Jordi a Girona per reclamar mesures urgents en defensa del català i denunciar el que consideren una situació d'"emergència lingüística". El portaveu, Jordi Tomàs, ha fet una crida tant a la ciutadania com a les institucions perquè impulsin accions que permetin "aturar i revertir" la regressió de la llengua. Durant la protesta, els participants han mostrat pancartes i han corejat càntics com "el bilingüisme mata el català" i "A Catalunya, en català". És el tercer any que s'aprofita la diada per sortir al carrer, però per primera vegada la convocatòria s'ha coordinat a escala nacional, amb mobilitzacions simultànies en ciutats com Barcelona, Reus i Manresa.