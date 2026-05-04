Vídeo: L'hostaleria gironina critica l'impacte de la vaga
«Com sempre, la brossa se’ns ha quedat a la porta dels nostres establiments». La frase del president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Xavier Garcia, resumeix el malestar d’una part del sector davant les primeres conseqüències visibles de la vaga dels treballadors de Girona+Neta. L’aturada, que ha començat aquest dilluns a la mitjanit, ja ha deixat acumulacions de deixalles en punts del centre com la plaça de la Independència, una zona amb una elevada presència de bars i restaurants, i ha encès la preocupació del comerç i l’hostaleria a les portes de Temps de Flors.