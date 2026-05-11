Vídeo | Tercera edició de la Nit de la Dona
La tercera edició de la Nit de la Dona organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica va culminar el 7 de maig passat amb el lliurament dels guardons en reconeixement de les trajectòries pofessionals de la creadora de contingut i professora de català Irene Carreras; la guia turística Rosa Duran; la doctora Rosa Roca; i l’exdirectora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich. L'esdeveniment va ser un èxit que va reunir a una nombrosa epresentació de diferents sectors de la societat gironina, del món econòmic i empresarial, acadèmic i cultural. La Nit de la Dona, celebrada a l'Hotel Carlemany, va comptar amb el patrocini de Toni Pons, Grup Pous, Volvo Turismes Girona, l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), Ormetal i Centre Verd i la col·laboració d’INET, Prat Sàbat, Xuixos Can Castelló i Institut Guinot.