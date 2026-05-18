Vídeo: Girona tanca la 71a edició de 'Temps de Flors' amb més de 400.000 visitants, un 10% més que l'any passat
Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició de 'Temps de Flors'. Fins dissabte s'han registrat 395.500 visitants i l'Ajuntament preveu superar els 400.000 amb les xifres d'aquest diumenge. Segons la vicealcaldessa Gemma Geis, aquestes dades representen "un 10% més" respecte a l'any passat. El consistori apunta que les previsions de mal temps han fet que molts visitants avancessin la visita al primer cap de setmana. De fet, el diumenge 10 de maig ha estat la jornada amb més afluència, amb 72.750 persones. Geis també ha destacat que la pluja ha permès "passejar molt millor" i que les precipitacions "han sigut respectuoses" amb la mostra. La majoria de visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines.