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Vídeo: La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
Les obres de la nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori han entrat en la fase final. L'estructura principal que es va començar a muntar a mitjan maig ja està col·locada i, tot i que encara no s'ha anunciat una data concreta per la inauguració, tot apunta que serà en les pròximes setmanes. Es donarà resposta, així, a una demanda que feia anys que era reivindicada pels veïns dels dos municipis, però també per usuaris de la bicicleta i dels itineraris que connecten la vall del Ter amb la vall de Llémena.