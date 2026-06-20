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Espectacle de rècord Guiness: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aconsegueix fer la frase més llarga escrita amb drons

Espectacle de rècord Guiness: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aconsegueix fer la frase més llarga escrita amb drons

Flock Drone Art Studio

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Espectacle de rècord Guiness: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aconsegueix fer la frase més llarga escrita amb drons

Flock Drone Art Studio

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L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto (Portugal). La companyia ha assolit el rècord Guiness a la frase més llarga escrita amb drons després de donar forma al cel el missatge '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'. Aquestes són les imatges que deixa l'espectacular moment. Més informació

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