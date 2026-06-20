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Espectacle de rècord Guiness: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aconsegueix fer la frase més llarga escrita amb drons
L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto (Portugal). La companyia ha assolit el rècord Guiness a la frase més llarga escrita amb drons després de donar forma al cel el missatge '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'. Aquestes són les imatges que deixa l'espectacular moment. Més informació