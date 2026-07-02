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Vídeo: Explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles

Vídeo: Explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles

Redacció

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Vídeo: Explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles

Redacció

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Ensurt a Girona arran de l'explosió de tres contenidors intel·ligents. Els fets s'han produït aquest dijous a les tres de la tarda al carrer Montseny, a tocar de la cantonada amb el carrer Sant Sebastià, al barri de Santa Eugènia. Alguns testimonis apunten que en qüestió de segons han explotat els tres contenidors, i tot apunta que la bateria del sistema intel·ligent ha fallat i provocat foc als contenidors. Més informació

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