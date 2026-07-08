El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona
El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart el 30 d'octubre el 2021 ha declarat davant el jurat popular que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona. El processat ha declarat al final del judici i ha admès va beure "quatre o cinc cubates" durant les Fires de Girona. Segons la seva versió, al final de la nit es va trobar amb un amic i van decidir anar fins al santuari a xerrar. De camí, afirma que va perdre el control del vehicle en una corba, va xocar contra la tanca i va sospitar que havia impactat "amb un animal". Sosté que no va aturar el cotxe perquè no era un lloc segur i que la seva intenció, després de canviar la roda punxada, era tornar al lloc de l'accident. Més informació