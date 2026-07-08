Vídeo: Els pagesos del massís de Rocacorba diuen que segueix havent-hi molts senglars tot i el pla per rebaixar-ne la població
Els pagesos del massís de Rocacorba asseguren que estan "desesperats" per la quantitat de senglars que hi ha als camps tot i el pla que el Departament ha dut a terme per rebaixar-ne la població. Un pla que ha arribat a matar més senglars dels que es preveien, però que no ha impedit que el nombre s'hagi mantingut "molt alt". Els pagesos lamenten que la quantitat d'exemplars que es troben a les nits és igual o superior que abans del pla i demanen més recursos pels danys que registren els camps en plena temporada de la sega. El sector també carrega contra els vedats de caça "que no fan la feina", tot i que reconeixen que n'hi ha que "ho fan molt bé". Des del Departament destaquen que s'han matat 2.136 porcs, 357 més dels previstos. Més informació