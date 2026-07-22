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Vídeo: L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
L’Ajuntament de Girona ha de corregir prop de 500 rebuts de la taxa d’escombraries després de comprovar que els contribuents afectats sí que havien fet un ús habitual del nou sistema de recollida de residus. La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar en l’últim ple municipal que el consistori havia revisat fins ara uns 1.040 expedients. Més informació