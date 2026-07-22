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Vídeo: L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena s'enfronta a un jurat popular per assassinat

Vídeo: L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena s'enfronta a un jurat popular per assassinat

Redacció

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Vídeo: L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena s'enfronta a un jurat popular per assassinat

Redacció

Girona
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L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena el 18 de gener del 2025 s'enfronta a un jurat popular per assassinat. La plaça 3 de la secció d'instrucció de Girona ha dictat una interlocutòria per transformar les diligències prèvies en un procediment davant del tribunal del jurat i ha assenyalat per al 28 de juliol la compareixença per concretar la imputació. Més informació

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