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Vídeo: Veïns i comerciants de l’Eixample de Girona alerten d’una proliferació de paneroles
Les paneroles tornen a generar preocupació entre els veïns i comerciants de l’Eixample de Girona. Residents del carrer de la Salle asseguren que el problema s’arrossega des de fa anys i que aquests últims dies han tornat a trobar insectes en habitatges, escales i establiments. Alguns afectats han instal·lat trampes, han protegit les obertures de les canonades i utilitzen insecticides, però afirmen que aquestes mesures no són suficients per eliminar-los.