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Vídeo: Noves actuacions per al futur institut Ermessenda de Girona: extrauran l’aigua del soterrani i netejaran l’edifici
El Departament d’Educació i Formació Professional prepara noves actuacions a l’antiga fàbrica Simon de Girona després del desallotjament de les persones sense llar que ocupaven l’edifici. «Els passos següents seran l’extracció de l’aigua del soterrani i la neteja de tots els espais», expliquen fonts d’Educació. L’immoble, situat al carrer Barcelona, s’ha de convertir en el futur institut Comtessa Ermessenda.