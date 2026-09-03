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Vídeo: La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona

Vídeo: La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona

Aniol Resclosa / Tony Di Marino

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Vídeo: La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona

Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Girona
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La plaça del Vi de Girona ha quedat dividida aquest vespre entre dues concentracions de signe oposat arran de la situació a Ceuta. A un costat s’ha concentrat la protesta antifeixista, convocada a partir de les set de la tarda, i a l’altre, una hora més tard, ha començat una mobilització en suport a la ciutat autònoma. Els Mossos d’Esquadra han desplegat furgonetes i tanques al mig de la plaça per separar els dos grups i reduir al màxim el contacte visual i directe entre els participants. Més informació

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