Necrològiques
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Vídeo: La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
La plaça del Vi de Girona ha quedat dividida aquest vespre entre dues concentracions de signe oposat arran de la situació a Ceuta. A un costat s’ha concentrat la protesta antifeixista, convocada a partir de les set de la tarda, i a l’altre, una hora més tard, ha començat una mobilització en suport a la ciutat autònoma. Els Mossos d’Esquadra han desplegat furgonetes i tanques al mig de la plaça per separar els dos grups i reduir al màxim el contacte visual i directe entre els participants. Més informació