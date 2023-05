La pluja intermitent ha estat la principal protagonista en l'arrencada de la 68a edició de Girona Temps de Flors. Una edició centrada en la sequera que pateix Catalunya i que ha fet que el certamen s'adaptés a aquesta realitat. Tot i la pluja, els carrers de Girona s'han omplert de visitants, molts d'ells de fora i que passen uns dies a Girona expressament per gaudir de Temps de Flors. I és que fins el 21 de maig passaran milers de persones per la ciutat per gaudir dels 126 muntatges florals. El primer dia, els més visitats han estat els del Barri Vell, com les escales de la catedral, les de Sant Fèlix o els Banys Àrabs, on pels volts del migdia ja hi havia més d'una hora de cua per visitar l'exposició interior.