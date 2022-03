"Fa mal moltíssim veure així al teu país però alhora et sents orgullosa de tot el suport humanitari que està arribant i de poder ajudar aquestes famílies a sortir d'aquest infern". Així és com Lluba Kavatsyuk, una jove ucraïnesa establerta a l'Alt Empordà, ha viscut els quatre dies de travessia per Europa al costat del seu cunyat, Adrii Shtablavyi, fins a arribar a la frontera ucraïnesa amb Polònia. Han descarregat caixes d'aliments, medicaments, roba, armilles antibales i cascos de combat per als ucraïnesos en el front o en l'exili polonès. De tornada, han salvat a tres mares amb quatre fills. Tots ells ja han estat acollits amb els seus familiars a Platja d'Aro.