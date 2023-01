Renfe ha iniciat les proves per començar a operar en solitari a França. L'objectiu de l'operadora és posar en marxa el servei Barcelona–Lió i Madrid–Marsella abans de l'estiu. Les proves consisteixen a reproduir les característiques del recorregut per demostrar la seva solvència. En un comunicat, l'operadora ha detallat que el centre d'operacions dels trajectes fins al país gal s'ubicarà a Barcelona. Així mateix, ha explicat que continua a l'espera de rebre el certificat de seguretat per operar al conjunt de França –en concret, fins a París-. Fins al desembre passat ho feia conjuntament amb SNCF, però l'operadora francesa va voler trencar la societat mixta i això ha requerit que Renfe necessiti nous permisos per poder creuar la frontera.