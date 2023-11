L'exdirector general adjunt del Comitè Olímpic Internacional (COI), Pere Miró, ha assegurat que Catalunya té potencial per organitzar uns altres Jocs Olímpics, sigui d'estiu o d'hivern, si hi ha prou consens social i institucional. "Catalunya pot organitzar uns JJOO, tot depèn de la voluntat de voler-los fer", ha dit en una entrevista amb l'ACN des de Suïssa, país on viu des de fa trenta anys. En un context geopolític, "bastant més complicat que 10 anys enrere", l'encara assessor de la presidència de la institució ha demanat que als Jocs Olímpics de París del 2024 hi hagi "esportistes de totes les nacionalitats", també russos i ucraïnesos i israelians i palestins, per "donar un exemple de pau".