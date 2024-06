El PSC s'imposa a Catalunya i Junts es manté per davant d'ERC

Catalunya ha tornat a tenyir-se de vermell socialista i Junts es consolida per davant d'ERC, malgrat que els dos registren una forta regressió en vots. Les eleccions europees d'aquest diumenge consoliden al PSC com primera força amb un 30,63% dels vots i Salvador Illa encadena així la seva cinquena victòria al capdavant del partit, amb la mirada posada en la seva investidura com president.

Els socialistes guanyen en uns comicis d'aquest tipus després de 15 anys sense fer-ho, i la primera plaça independentista -la segona, en les urnes- torna a ser per a Junts (18,02%), que ja havia recuperat el lideratge institucional de la causa en els comicis catalans, i se situa a més de 76.680 vots de diferència d'Esquerra (14,82%). Ara bé, la posconvergencia perd dos europarlamentaris i només reté un, mentre que Esquerra aguanta en els tres representants gràcies a l'estirada electoral dels seus socis de coalició: EH Bildu i #BNG.

El PP no aconsegueix entrar al podi, però sí que consolida el seu quart lloc i queda per davant de l'extrema dreta de Vox. Tots dos creixen: els populars aconsegueixen un 13,77% dels vots (8,62 punts més) i els ultres, el 6,18% dels vots (4,19 punts més). Els Comuns es veuen damnificats per Podemos a Catalunya, i el seu duel particular es liquida amb tot just 7.351 paperetes de diferència, però en benefici dels morats. Cs signa la seva desaparició definitiva amb tan sols 13.312 paperetes (0,55%) en l'autonomia que els va veure néixer, i del parlament de la qual ja van desaparèixer el passat 12 de maig, quedant fins i tot per darrere del PACMA (1,30%) i de l'agitador d'extrema dreta, Alvise Pérez (2,81%).