Vídeo: Una riuada arrassa amb tot el que troba a Nepal
Les autoritats nepaleses van anunciar dimecres el desplegament d’equips de rescat d’emergència després de les inundacions massives al nord del país, que ja han deixat almenys 16 morts. A més, hi ha 390 turistes desapareguts, entre els quals 291 estrangers, segons ha informat l’oficina de turisme de la regió. El ministre d’Afers Exteriors ha atribuït la sobtada riuada a un terratrèmol que va provocar un lliscament de terra i va tapar el riu Bhote Koshi. La crescuda sobtada del riu Bhote Koshi ha arrasat llogarrets i ha causat danys en carreteres, ponts i instal·lacions del subministrament energètic. «Encara no tenim una avaluació precisa dels danys, però les inundacions són massives i és probable que hagin afectat nombroses zones habitades», va declarar a l’AFP un portaveu de la policia, Abi Narayan Kafle. Més informació