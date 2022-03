El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dijous els dos helicòpters d’última generació que s’han incorporat a la Unitat Central d’Helicòpters i que tindran la base a l’aeroport de Sabadell. Es tracta de dos Airbus, l'H135 i l'H135 Helionix, dotats dels últims avenços tecnològics en matèria aeronàutica, tant en seguretat com en eines d’assistència a la ciutadania. Els nous aparells permetran guanyar en autonomia i operativitat per actuar amb més precisió en entorns complexos. La inversió per utilitzar les dues aeronaus fins a finals del 2023 ha estat de 7.086.312 d’euros. Elena ha destacat que amb els nous helicòpters la policia catalana es consolida com una de les de referencia a nivell europeu.