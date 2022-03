La Generalitat invertirà 159 milions d'euros (MEUR) al llarg de la propera dècada per aconseguir que fins al 78% de l'energia que utilitzen les depuradores provingui de fonts renovables. Aquest pla d'eficiència energètica, que s'impulsa a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), combinarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb la generació de biogàs a partir del procés per depurar les aigües residuals. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, subratlla que d'aquesta manera el Govern contribuirà a "impulsar la transició energètica" i, a més, en "donarà exemple". Jordà ha visitat la depuradora de Cassà de la Selva (Gironès), una de les 29 de tota Catalunya on aquest mateix 2022 s'hi instal·laran plaques fotovoltaiques.