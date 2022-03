La plataforma No a la MAT Selva ha exigit aquest dimecres a les portes del Congrés dels Diputats la derogació del ramal dels 400 kV a Riudarenes. Representants de la plataforma s'han trobat amb els diputats gironins del PSC, En Comú Podem, ERC, JxCat i PDeCAT així com amb la CUP per mostrar "unitat política total" contra el projecte i signar una declaració conjunta que reclama la paralització del ramat de la MAT i de la subestació de Riudarenes. "No entenem per què encara el Ministeri de Transició Ecològica manté aquest projecte que està desfasat en el temps i és nociu tant per les persones com pel medi ambient", ha dit Xavier Compte, un dels portaveus de la plataforma, en una atenció als mitjans.