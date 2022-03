Fer una diagnosi de la realitat lingüística de cada centre i, des de la diversitat i el respecte, consensuar propostes per promoure l'ús del català. També als passadissos i patis. És l'objectiu dels grups impulsors del català que s'estan creant a instituts d'arreu del país. En aquesta primera fase, que es concep com a prova pilot, hi participen uns 200 centres. Un d'ells és l'institut Santa Eugènia de Girona. Aquí, entre el miler d'alumnes que hi estudien hi ha representades fins a 25 llengües. "Volem sensibilitzar sense imposar res en cap cas", explica la cap del Departament de Català del centre, Dolors Vilamitjana. No parteixen de zero, perquè ja han engegat iniciatives per engrescar l'alumnat com concursos de barbarismes o microrelats.