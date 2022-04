Un total de 90 espècies marines pateixen els efectes de les arts de pesca perdudes –també coneguda com a 'pesca fantasma'- al litoral de Catalunya. Així ho constata l'estudi que el Departament d'Acció Climàtica ha elaborat, a través del Grup de Recerca MerdRecover (Universitat de Barcelona, IRBio), per fer una primera valoració d'aquest impacte. Es fa a partir de l'experiència acumulada des del 2009, quan es van fer les primeres retirades sota assessorament científic al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'informe alerta, a més, de la incidència que tenen sobre exemplars d'alt interès com la llagosta, el nero, el déntol, l'escórpora, la sípia o el corall vermell, les gorgònies vermella i blanca o l'esclop.