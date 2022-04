L'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, s'ha negat a declarar aquest divendres al jutjat que la investiga per l'intent de matar l'exmembre de la Trinca injectant-li insulina el juny del 2020. El magistrat del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona l'havia citada per comunicar-li la interlocutòria que la processa per intent d'assassinat o homicidi i revelació de secrets. Però la defensa de Dobrowolski va presentar un recurs contra aquest escrit demanant l'arxivament de la causa, recurs que ha de resoldre en els propers mesos l'Audiència de Barcelona. Per això, la dona s'ha negat a declarar i ha assegurat als mitjans que manté la mateixa versió des del primer dia.