Els estudiants de tercer d'ESO de l'institut de Santa Coloma de Farners acullen aquesta setmana diversos estudiants del centre Josep Maria Quadrado de Ciutadella (Menorca) per ensenyar-los la comarca de la Selva en bici. Es tracta d'un projecte d'intercanvi en què durant una setmana els alumnes menorquins es queden a casa de famílies gironines i durant el dia fan rutes en bici d'uns 30 km cada jornada. A principis de maig, els estudiants de Santa Coloma aniran a Menorca on faran el mateix i recorreran sobre rodes l'illa balear. El projecte Velobici compleix deu anys des del primer intercanvi entre els dos centres de secundària. Aquest any hi han participat uns 90 alumnes entre els dos centres