Satisfacció, desconcert i la sensació que la mesura no és suficient. Així és com enfronten els conductors el primer dia de rebaixa de 20 cèntims el preu dels carburants. Durant les primeres hores d'aquest divendres, les benzineres de les comarques gironines han treballat amb certa normalitat i sense cues i, fins i tot, hi havia alguns usuaris que ni tant sols sabien que avui començava els descomptes. Entre d'altres coses, perquè als marcadors continua apareixent el mateix preu que hi havia ahir i això provoca algunes situacions de confusió. "20 cèntims és molt poc. No n'hi ha prou", diu Abdul. "Pugen més per després baixar una mica i que estiguem contents", afegeix la Carme.