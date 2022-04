Els consells comarcals del Berguedà, Ripollès i Solsonès veuen amb bons ulls la decisió del Govern de fer dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. Els ciutadans d'aquestes tres comarques podran votar el 24 de juliol a la pregunta: 'La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?'. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha expressat que "el Govern ha entès que la demanada del territori era que volíem ser consultats". Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, creu que la pregunta és "ambigua", ja que "dona per fet que se celebraran els jocs", i demana "valentia" al Govern: "No ens hem de vendre per quatre molles. Hi ha consulta, però quin tipus de consulta?".