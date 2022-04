Una cinquantena d’estudiants s’ha concentrat aquest dijous al migdia al davant del rectorat de la Universitat de Girona (UdG) per exigir una millora dels protocols interns en casos d’assetjament sexual. El cas arriba després que aquest dimecres es publiqués la resolució d’una denúncia de l’alumnat per un cas d’assetjament per part d’un professor de la Facultat de Lletres. La investigació de la UdG s’ha tancat i des del rectorat asseguren que han parlat amb tots els testimonis i han analitzat les evidències que tenien però han descartat que hi hagi prou proves com per determinar que es va produir aquest assetjament. Per altra banda, des del rectorat han insistit que el protocol està en constant revisió.